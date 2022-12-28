Глава «Аэрофлота» рассказал, на сколько подорожают авиабилеты в 2023 году

Стоимость билетов на рейсы по России в 2023 году может увеличиться как минимум на уровень инфляции из-за растущих расходов перевозчиков. С таким прогнозом выступил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Топ-менеджер напомнил, что по итогам третьего квартала реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. «В этих условиях мы не можем на 20-30% увеличить стоимость билетов, тогда нам придется существенно сокращать свои объемы перевозок», – отметил он в интервью РБК.

Глава «Аэрофлота» уточнил, что средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы в текущем году снизилась, однако международные перевозки стали дороже. «Наша задача – поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке», – подчеркнул Александров.

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 5,5%. Согласно прогнозу Банка России, этот показатель в следующем году может составить 5-7%.

Москва, Наталья Петрова

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