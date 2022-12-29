Honda отзовет 200 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Японская компания Honda Motor объявила об отзыве более 200 тыс. автомобилей из-за возможных неполадок датчиков тормозной системы.

Все неисправные машины были произведены в Китае, и заменой неисправных компонентов займутся китайские партнеры Honda Motor.

Под отзыв попали 106 тыс. гибридных автомобилей, собранных с октября 2018 года по сентябрь 2020 года на совместном предприятии с Dongfeng Motor Group Co. Еще 95 тыс. машин с возможным дефектом Honda выпустила вместе с Guangzhou Automobile Group Co, передает «Интерфакс».

Американская Tesla отозвала с китайского рынка 435 132 электрокара Model Y и Model 3 с проблемами в программном обеспечении. Сбой в ПО угрожал работе боковых габаритных огней.

Москва, Наталья Рязанова

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