В России начнут штрафовать бросающих на обочины мусор водителей

С 11 января в России вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым разрешается видеофиксация действий водителей, выбрасывающих мусор из автомобиля. За такое правонарушение грозит немалый штраф.

Поправки предусматривают изменения статьи «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Так, если человек выкидывает мусор из машины, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц санкция увеличивается – до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц – 100 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсант», квитанция будет отправлена по почте владельцу авто после распознавания номера камерой фиксации нарушений. Вместе с этим поправки вносятся и в статью «Презумпция невиновности». В частности, получивший такой штраф гражданин должен будет доказать свою невиновность.

Впрочем, пока власти регионов не изъявили желания воспользоваться такой возможностью, так как технологии фиксации подобных нарушений автоматическими комплексами еще предстоит разработать.

Москва, Зоя Осколкова

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