Цены на автомобили в России остались на уровне 2022 года

Стоимость автомобилей в России с 1 января 2023 года осталась на прошлогоднем уровне. Это произошло вопреки тренду прошлых лет, когда в начале года импортеры поднимают цены на машины на величину инфляции – примерно на 3-4%. Эксперты связали тенденцию с прекращением поставок официально представленных в стране марок и отсутствием ажиотажа у дилеров, пишет газета «Коммерсантъ».

Кроме того, китайские автоконцерны изменили стратегию. Он обновляют не прайс-листы, а скидки, и таким образом регулируют расходы и маржинальность, отмечает издание.

Опрошенные газетой российские автодилеры не зафиксировали роста рекомендованных розничных цен на автомобили, поставляемые официальными дистрибуторами, с начала года. Однако, как отмечает «Ъ», в конце 2022 года ряд брендов сообщили о росте цен на 7%. Глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников привел в пример ряд моделей Chery. Фактически же речь шла не об изменении рекомендованных розничных цен, а об изменении размера скидки от производителя в декабре. В Chery заявили, что прайс-лист от 30 декабря 2022 года продолжает действовать в январе.

Размер скидки изменил еще один китайский автопроизводитель – Haval. На сайте бренда модель Drago продается с учетом выгоды в 150 тысяч рублей, а рекомендованная розничная цена без ее учета осталась прежней.

Цены у других китайских брендов менялись равнонаправленно. К примеру, стоимость Changan Uni-K выросла в пределах 3,6%, а другие модели, наоборот, подешевели.

Прайс-листы на автомобили 2023 года, как и сами машины, пока не появились у китайских компаний. В прошлые годы производители уже заявляли о новых розничных ценах к этому периоду.

«Итоговый прайс будет зависеть от ряда факторов – курса валют, расходов на логистику, требований правительства РФ к растаможке импортных автомобилей», – отметил Решетников.

По его прогнозу, машины, которые собираются в России, подорожают в пределах инфляции – возможен рост цен минимум на 5-10%.

Москва, Наталья Петрова

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