Ввоз иномарок через Владивосток вырос на 72% за год

Россияне в 2022 году купили более 197 тыс. подержанных иномарок через таможню Владивостока. Объем импорта по сравнению с 2021 годом вырос на 72%, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

«Резкий скачок спроса произошел в июне 2022 года. Тогда таможенники оформили 15 тыс. автомобилей. С каждым месяцем их количество увеличивалось и достигло пикового значения в ноябре – 28 тыс. автомобилей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Для сравнения: в декабре 2022 года таможня оформила 26 тыс. иномарок с пробегом, а в декабре 2021 года – только 11 тыс. В наступившем году спрос на подержанные иномарки не падает: за неделю январских праздников таможенные посты оформили более 1 700 машин.

Чаще других россияне покупали японские автомобили марок Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Южнокорейских машин было намного меньше, в основном ввозили Hyundai и Kia. А вот продукт китайского автопрома не пользовался популярностью, таких машин для личного пользования прибыли единицы.

Ряд иностранных автопроизводителей ушел с российского рынка. Дилеры почти распродали остатки новых иномарок, остававшиеся на складах. В связи с этим популярность покупки автомобилей на иностранных рынках выросла.

Владивосток, Наталья Рязанова

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