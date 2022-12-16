Ввоз иномарок через Владивосток вырос на 66%

Ввоз автомобилей через таможню Владивостока вырос на 66% год к году. В ноябре число ввозимых машин вдвое превысило показатель ноября 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на таможню Владивостока.

«За 11 месяцев 2022 года Владивостокская таможня оформила более 170 тыс. автомобилей для личного пользования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 66%. На покупки автомобилей сильно повлияло укрепление рубля: появился ажиотаж, и он продолжается до сих пор», – рассказали в ведомстве.

Более 28 тыс. автомобилей пришлось на ноябрь. Рост по сравнению с прошлым годом составил более двух раз.

В Челябинске популярность услуги по ввозу автомобиля из-за рубежа летом выросла на 282,14% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Покупка иномарок за границей стала так популярна у россиян, что мошенники использовали ее в своих схемах.

Владивосток, Наталья Рязанова

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