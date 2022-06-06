Интерес челябинцев к ввозу автомобилей из-за рубежа вырос вчетверо

В Челябинске многократно выросла популярность услуги по ввозу автомобиля из-за рубежа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество объявлений о продаже авто с пробегом из-за границы на Авито Авто в апреле-мае 2022 года в Челябинске выросло на 282,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают представители портала, эта услуга пользуется популярностью в Челябинске: в период с апреля по май этого года спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа увеличился за год на 282,48%. Средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, в Челябинске в период с апреля по май 2022 года составила 1,19 миллиона рублей – на 35,54% больше, чем годом ранее.

В целом по России предложение услуги по ввозу автомобилей из-за рубежа в апреле-мае 2022 года выросло на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За прошедший год востребованность услуги у Россиян также выросла – на 93,3%. Автомобиль с пробегом из-за границы россияне могут приобрести в среднем за 1,098 миллиона рублей. В апреле-мае 2022 года его средняя стоимость стала на 72,9% выше, чем год назад.

Как отмечают эксперты портала, популярность услуги начала расти еще в 2021 году, а текущая рыночная ситуация стимулирует дальнейший рост.

«Предложение о продаже автомобилей с пробегом под заказ из-за границы выросло еще в 2021 году, и продолжает расти в этом году из-за текущей рыночной ситуации. В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-за рубежа стала вновь популярна – сейчас это один из альтернативных вариантов по удовлетворению спроса на рынке. Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента», – отмечает управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

В Челябинске также есть спрос на покупку автомобилей с пробегом под заказ из-за границы: на долю города приходится 0,67% от общефедерального спроса.

В основном продавцы предлагают привезти автомобили японских марок Toyota, Nissan и Honda. Топ-10 моделей по количеству объявлений, которые продают под заказ из-за границы, в апреле-мае этого года возглавили Honda Freed, Nissan Leaf и Toyota Alphard с долей предложения 2,76%, 2,38% и 2,36% соответственно. Также в топ вошли Honda Stepwgn, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown, Toyota Camry и Toyota Estima.

Челябинск, Виктор Елисеев

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