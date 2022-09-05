Россиян предупредили о массовом обмане на перегоне машин из-за границы

Россияне массово подверглись обману на перегоне автомобилей из-за рубежа. Мошенники с помощью фейковых сайтов выманивают деньги за будущую услугу и пропадают.

В Интернете появилось множество фейковых сайтов, групп в соцсетях и мессенджерах, предлагающих подобрать и доставить из-за границы автомобиль. При обращении к ним россиян просят внести аванс за покупку и растоможку машины из Японии, Китая или Казахстана. После перечисления денег мнимые посредники перестают выходить на связь.

Специалисты платформы «Тинькофф Защита» выявили в июле-августе более 400 мошеннических страниц по данной тематике. Число мошенничеств с перегоном машин увеличилось в четыре-пять раз. При этом, средняя сумма, полученная злоумышленниками, составила 300 тыс. рублей, приводят данные «Известия».

В январе зарегистрировано менее 200 новых доменов, связанных с покупкой автомобилей, а в августе их было более 3000, добавила эксперт Angara Security по защите бренда Виктория Варламова. Она допустила, что часть этих ресурсов может использоваться мошенниками.

Как сообщал «Новый День», популярность услуги перегона автомобиля из-за границы выросла после февраля. Она связана с уходом с российского рынка ряда автомобильных компаний и проблемами с производством машин из-за нехватки запчастей. В июне интерес россиян к подобному способу покупки машин вырос в 2-4 раза, а средний чек увеличился в полтора раза.

Москва, Наталья Рязанова

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