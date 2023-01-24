«Это касается только грузовиков» – в Госдуме пояснили поправки о бронировании времени пересечения границы

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что его поправки, обязывающие бронировать дату и время пересечения границы на машине, затрагивают только грузовые автоперевозки.

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы», – пояснил парламентарий в комментарии РБК. По его словам, инициатива направлена на борьбу с пробками, которые «стоят по 10-15 км». «Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи – жены, дети – поэтому устраняем эту проблему», – сказал депутат.

Предложение прокомментировал глава комитета Совета Федерации по по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Данная инициатива требует очень внимательного отношения, так как напрямую может затронуть конституционные права граждан», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», предписывающие заранее резервировать время проезда автомобилей через российскую границу. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта и будут действовать до 1 марта 2024 года.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ», – говорится в тексте документа (цитата по ТАСС).

Кабмин должен будет определить перечень необходимых документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди. Также правительство утвердит порядок размещения транспортных средств вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней, требования к обустройству приграничных участков дороги, включая постройку площадок для стоянки с освещением, урнами и бесплатными туалетами.

Поправки Москвичева были внесены к законопроекту о движении транспортных средств по автомобильным дорогам в целях пересечения границы РФ, принятому Госдумой в первом чтении в сентябре 2022 года. Сам документ был внесен на рассмотрение депутатов в августе прошлого года. В пояснительной записке указывалось, что поправки в законодательстве нужны из-за значительных изменений в логистических маршрутах для доставки товаров автотранспортом в связи с антиковидными ограничениями и санкциями. Второе чтение законопроекта было запланировано на февраль текущего года. Меж тем, как отмечают СМИ, сегодня таблица с поправками к законопроекту, в которой было в том числе и предложение Москвичева, пропала из базы Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

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