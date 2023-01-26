Страховщики хотят ужесточить требования при ремонте по ОСАГО

Страховщики предложили ужесточить требования к автовладельцам при ремонте по полису ОСАГО. Соответствующие инициативы Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил к совещанию с зампредом ЦБ Филиппом Габунией. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, страховые компании предлагают закрепить в законе об ОСАГО «безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). Если предложение будет отклонено, необходимо увеличить продолжительность ремонта с 30 до 60 дней и разрешить его делать с использованием подержанных запчастей.

По словам страховщиков, логистика поставок запчастей усложнилась, сроки увеличились, а многих оригинальных деталей в наличии нет в принципе, возможность использования подержанных запчастей, а также отсутствие у клиента возможности отказаться от выбранной страховщиком СТОА – это чаще всего единственный способ для страховой компании обеспечить ремонт автомобиля, соблюдая установленные законом сроки.

По данным ВСС, в декабре 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила около 91 тысячи рублей, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года. При этом средняя премия по итогам 2022 года в целом выросла на 21%, достигнув почти 7 тысяч рублей. В сегменте легковых автомобилей физлиц рост средней премии составил 17%.

В свою очередь правозащитники предупреждают, что лишение возможности выбора СТОА и использование подержанных запчастей приведет к массовым отказам автовладельцев от страховых полисов. Автомобилисты получат еще один повод не страховать свои автомобили, не доверять страховщикам, а по старинке выбивать деньги с виновника прямо на дороге.

Москва, Зоя Осколкова

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