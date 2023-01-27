В России водителей начнут штрафовать по фотографиям со смартфона

В 2024 году в России появится федеральное приложение для фиксации нарушений водителями правил дорожного движения «Народный инспектор». На основании этих данных сотрудники ГИБДД будут выписывать штрафы. Об этом сообщает портал Autonews.

Приложение должно быть готово к работе уже в первом квартале 2024 года. Сервис предоставит каждому зарегистрированному в системе гражданину возможность фиксировать нарушения ПДД на телефон. Используя полученные от водителей фото, правоохранители будут штрафовать нарушителей.

В техзадании, которое должны выполнить разработчики, говорится, что пользователи получат возможность в автоматическом порядке фиксировать следующие нарушения ПДД: стоянка в неположенном месте; неправильная парковка на пешеходных переходах, газонах, велодорожках, местах для инвалидов и тротуарах, пересечение сплошной или стоп-линии.

Граждане смогут фиксировать нарушение «Опасное вождение». Пока такой статьи в КоАП нет, поэтому фиксация будет происходить по требованиям ст. 12.14 КоАП «Нарушение правил маневрирования».

В требованиях указано, что приложение в том числе должно автоматически уметь: определять текущее местоположение устройства пользователя; распознавать государственный регистрационный знак фиксируемого транспортного средства; определять время фиксации нарушения; определять дорожный знак, запрещающий остановку или стоянку транспортных средств.

Предусмотрена и система поощрений. Так в случае успешной фиксации и последующего оформления постановления, пользователи получат бонусы. Накопленные баллы могут быть использованы на оплату проезда в общественном транспорте, парковки и для других целей.

Москва, Зоя Осколкова

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