В России утвердили государственный стандарт на алкозамки для автомобилей

«Росстандарт» утвердил ГОСТ на автомобильные замки, защищающие от нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГОСТ 70637-2023 устанавливает общие технические требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы алкозамков. Стандарт распространяется на устройства для авто, используемых в коммерческих перевозках для транспортировки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора.

Отмечается, что ГОСТ вступает в действие с 1 апреля 2023 года.

О том, что Минпромторг РФ разрабатывает «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков, которые блокируют двигатель автомобиля при попытке сесть за руль пьяным, стало известно в 2020 году. На тот момент в России не было ни нормативной базы, ни стандартов, ни инфраструктуры для обслуживания алкозамков. В 2010 году подобные устройства ставились на школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области, но дальше пилотного проекта дело не пошло.

Москва, Зоя Осколкова

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