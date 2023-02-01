Выпуск авто в упрощенных версиях продлили до лета

Правительство России продлило действие правил сертификации автомобилей, разрешающих их выпуск в упрощенных версиях. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Срок действия норм был утвержден прошлогодним майским постановлением правительства (№855) и ограничен 1 февраля 2023 года. Теперь действие документа продлили до 1 июня.

Постановление позволяет выпускать автомобили ниже класса Евро-5, без антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы контроля устойчивости (ESP) и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Как рассказали в Минпромторге, послабления решили продлить из-за многочисленных обращений российских автопроизводителей. Из-за антироссийских санкций игроки отечественного автопрома лишились возможности закупать комплектующие. Стране угрожал «автомобильный голод», а цены как на новые, так и на подержанные машины резко поднялись.

Москва, Зоя Осколкова

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