РЖД в январе перевезла рекордное число пассажиров

Пассажирские перевозки в январе 2023 года достигли рекордных значений за 11 лет. Пассажирооборот почти на 20% превысил январский показатель 2022 года, сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

С начала года сетью РЖД воспользовались 83,3 млн человек, на 9,1% больше прошлого января. 8,8 млн человек прокатились в поездах дальнего следования, 74,5 млн – в пригородных. Число пассажиров в поездах дальнего следования по сравнению с январем 2022 года выросло на 18,7% и превысило не только январь допандемийного 2019 года, но и стало рекордным с 2012 года.

Общий январский пассажирооборот достиг 9,1 млрд пассажиро-километров, что на 19,3% выше уровня 2022 года. Из них 6,8 млрд пасс.-км приходится на поезда дальнего следования, и это на 23,1% выше показателя прошлого января.

Москва, Наталья Рязанова

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