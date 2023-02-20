Инициатива Минтранса провоцирует людей на электросамокатах ездить по тротуарам

Министерство транспорта собирается интегрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты и моноколеса, в транспортную систему. Для этого необходимо создать парковки и другие элементы инфраструктуры. По мнению экспертов, рекомендации только усугубят проблемы с безопасностью на тротуарах.

О необходимости интеграции СИМ в городские транспортные системы говорится в письме, направленном Минтрансом региональным властям, пишет «Коммерсант». Документ был разослан незадолго до вступления в силу новой редакции ПДД, регулирующей эксплуатацию СИМ. В письме ведомство подробно разъясняет чиновникам содержание новых правил.

В частности, власти субъектов должны разработать планы этой «интеграции» на весенне-осенний период и назначить ответственных за их исполнением. Минтранс предлагает «мотивировать» использование гражданами СИМ в качестве альтернативы «общественному и личному автотранспорту» для передвижения на расстояния до 5 км. Однако, как это сделать, не поясняется.

Отмечается, что парковки для СИМ должны находится в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, около ТЦ. При этом они не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов.

Пока нет действенных инструментов, чтобы оказать влияние на местные власти и заставить их создать инфраструктуру для СИМ, указал глава экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

С его словами согласен и глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов. Он считает, что инициативы Минтранса только снизят безопасность движения. «Вместо того чтобы провоцировать людей ездить по тротуарам, что небезопасно для пешеходов, Минтрансу стоило бы выделить деньги на создание сети велодорожек, где могли бы перемещаться СИМ. Это можно сделать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Или направить на эти цели деньги, собираемые в качестве штрафов, – это десятки миллиардов рублей в год», – отметил Соколов.

Кроме того, пока неясным остается порядок применения новых знаков – «Движение на СИМ запрещено» и разных табличек. Правила их установки должны быть определены в ГОСТ 52289, Минтранс сообщает в письме, что до 1 марта внесет в стандарт изменения. Пока документа нет, как и инструкций для регионов.

Москва, Зоя Осколкова

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