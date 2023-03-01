В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением. Постановление правительства с соответствующими поправками в правила дорожного движения (ПДД) вступило в силу 1 марта.

Ранее водители при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), должны были уступить дорогу находящимся на нем автомобилям. При этом было неважно с главной или второстепенной дороги он въезжает.

Теперь же при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку. Однако, если рядом со знаком «Круговое движение» стоит знак «Главная дорога», значит приоритет у водителя, который въезжает на кольцо.

В том случае, если автомобиль пересекает равнозначные улицы, пропускать необходимо будет водителей, уже оказавшихся на круге.

Москва, Зоя Осколкова

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