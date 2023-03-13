Столичным водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Департамент транспорта Москвы в понедельник, 13 марта, в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий рекомендует водителям отложить поездки на личных автомобилях во вторник, 14 марта.

В сообщении столичного дептранса говорится: «По прогнозу синоптиков, с 3:00 до 21:00 14 марта в городе ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности завтра в утренний час пик воспользоваться городским транспортом для поездок по городу».

Москва, Иван Бабурин

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