За отсутствие ОСАГО с камер водителей будут штрафовать не чаще раза в сутки

Штрафы в автоматическом режиме за отсутствие полиса обязательного страхования будут рассылать один раз в сутки. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Проверку на наличие полиса ОСАГО будут проходить автовладельцы, нарушающие правила дорожного движения. При этом штрафы за отсутствие страховки будут приходить им не чаще раза в сутки, даже если камеры за это время зафиксировали несколько нарушений.

Напомним, планы по проверке ОСАГО в автоматическом режиме обсуждаются уже более пяти лет. В 2019 году был проведен эксперимент, в котором приняли участие страховщики и ГИБДД, однако к рассылке штрафов тогда так и не перешли.

Ожидается, что проект запустят не раньше 2024 года. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что ежедневно по всей стране будет выявляться около 70 тысяч нарушителей без ОСАГО.

Москва, Зоя Осколкова

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