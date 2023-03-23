РЖД пустит 800 дополнительных поездов на майские праздники

Более 800 дополнительных поездов выйдут на самые популярные направления на майские праздники. Это обеспечит более трех миллионов мест для пассажиров, сообщили в ОАО «Российские железные дороги».

«С 28 апреля по 9 мая назначим более 800 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям: между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. Назначения также запланированы из Центральной России в города Поволжья, Черноземья, Урала и Карелии», – говорится в сообщении компании.

Пиковые нагрузки для выезда ожидаются 28 апреля и 5 мая, для возвращения: 1 и 9 мая. В компании заверили, что при особо высоком спросе в составы включат дополнительные вагоны или еще увеличат число поездов.

«В праздники выйдут на маршруты и туристические поезда: «Жемчужина Кавказа», «Ко Дню Победы», «Белорусский вояж», «В Сибирь», «Серебряный маршрут», «В Карелию» и другие», – добавили в РЖД.

Москва, Наталья Рязанова

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