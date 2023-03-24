Россия и Таиланд начали переговоры о поставках запчастей

Производители из Таиланда могут поставить в Россию запчасти для автомобилей вместо ушедших с российского рынка производителей. Стороны уже ведут переговоры, сообщил председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
Таиландские компании производят запчасти для крупных иностранных автоконцернов, которые прекратили поставки в Россию. Но совместимые компоненты в скором времени могут вновь появится на российском рынке.
«Ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или «совместимыми» с оригинальным оборудованием», – сказал Барченко в интервью РИА Новости.
Обсуждение идет в онлайн-формате с участием министерства торговли Таиланда и одной из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок.
Летом 2022 года практически все сервисные центры России объявили о дефиците запчастей. Крупные станции техобслуживания привозили из-за рубежа автомобили после ДТП для разбора на запчасти.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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