Россия и Таиланд начали переговоры о поставках запчастей

Производители из Таиланда могут поставить в Россию запчасти для автомобилей вместо ушедших с российского рынка производителей. Стороны уже ведут переговоры, сообщил председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

Таиландские компании производят запчасти для крупных иностранных автоконцернов, которые прекратили поставки в Россию. Но совместимые компоненты в скором времени могут вновь появится на российском рынке.

«Ведется работа именно с тайскими производителями автозапчастей, которые являются аналогами или «совместимыми» с оригинальным оборудованием», – сказал Барченко в интервью РИА Новости.

Обсуждение идет в онлайн-формате с участием министерства торговли Таиланда и одной из крупнейших российских компаний-дистрибьюторов автозапчастей для иномарок.

Летом 2022 года практически все сервисные центры России объявили о дефиците запчастей. Крупные станции техобслуживания привозили из-за рубежа автомобили после ДТП для разбора на запчасти.

Москва, Наталья Рязанова

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