В России усилился дефицит автозапчастей

Глава сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский сообщил об усилении в июле дефицита запчастей практически во всех сервисных центрах России. По его прогнозу, к осени дефицит комплектующих может еще обостриться, сообщает «Прайм».

Как отметил Иванский, пока параллельный импорт не работает в полную силу – в страну завозится только 10-15% запчастей, необходимых российскому рынку. Крупные станции техобслуживания при этом привозят из-за рубежа автомобили после ДТП для разбора на запчасти.

По мнению автоэксперта, предпринимаемых усилий для создания логистических цепочек поставок запчастей в Россию, особенно для иномарок, ввоз компонентов для которых фактически закрыт, пока недостаточно.

«Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом», – заявил Иванский.

По его оценке, на сегодня наибольший дефицит наблюдается в деталях двигателей (нехватка 65% из привычных объемов), моторных масел (50%) и свечей зажигания (40%).

По состоянию на середину июля доля неоригинальных комплектующих выросла на 20-50%, а ситуация с наличием запчастей вряд ли изменится до 2023 года, полагает эксперт. Цены на запчасти снова вырастут до конца текущего года, ожидает он.

Москва, Наталья Петрова

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