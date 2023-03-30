На ремонт разрушенных за зиму дорог понадобится 200 млрд рублей

Аномальные колебания температур зимой привели к масштабному разрушению дорожного полотна в России. На ремонт автотрасс по всей стране понадобится не менее 200 млрд рублей. Госдума и Минтранс просят правительство перенаправить деньги, запланированные на дорожные стройки.

Губительное воздействие на состояние полотна оказывают так называемые переходы температуры через ноль: влага попадает внутрь, замерзает и разрывает покрытие, образуя трещины. За прошедшую зиму произошло более 35 таких температурных переходов, пишет «Коммерсант».

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился в правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных 200 млрд рублей на ремонт. Речь идет о том, чтобы Минтрансу разрешили перенаправить деньги, уже выделенные в 2023 году на дорожные стройки.

«Мы видим увеличение числа жалоб на состояние дорог по всей России. Стабильно приходит по 30 новых обращений в день, – рассказал координатор проекта «Карта убитых дорог», экс-депутат Госдумы Александр Васильев. – Я сам впервые за долгие годы пробил колесо на федеральной трассе: М-9 в районе Ржева превратилась в решето. Но я бы не сказал, что дело в температурных перепадах. Просто благодаря такой погоде вскрылись места, где ремонт делался некачественно».

По данным Росстата, общая протяженность дорог превышает 1,56 млн км, из них на трассы Росавтодора приходится 65 тысяч км. В Росавтодоре подтверждают: 16,5 тысячи км федеральных дорог требуют ремонта. Кроме того, там указали на системные проблемы в отрасли. Транспортно-эксплуатационное состояние федеральных дорог снижается уже несколько лет, в том числе из-за дефицита финансирования на ремонт и содержание, возросшей интенсивности движения транспорта, а также увеличения протяженности сети из-за передачи в собственность Росавтодора региональных трасс, находящихся в ненормативном состоянии, на фоне роста автомобилизации.

Москва, Зоя Осколкова

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