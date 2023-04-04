В России хотят повысить штрафы за езду без ОСАГО

Министерство финансов предлагает увеличить штраф для водителей, которые отказываются оформлять полис обязательного страхования. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

В ответ на вопрос о том, на сколько могли бы быть увеличены штрафы за езду без ОСАГО, Моисеев заявил: «Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч».

Кроме того, заместитель министра финансов не исключил, что стоит рассмотреть введение разных размеров штрафов для различных категорий, например, для физических и юридических лиц.

В настоящее время штрафы за отсутствие ОСАГО предусмотрены статьей 12.37 КоАП РФ. Если водитель не оформлял ОСАГО или ездит с просроченным полисом, на него наложат административный штраф в размере 800 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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