За два года в России закрылось более тысячи автошкол

За последние два года в России уменьшилось число автошкол. Кроме того, ГИБДД в 2022 году выдало таким организациям на 12% меньше разрешений на такой вид деятельности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД РФ.

Автошколы должны каждые пять лет получать разрешительную документацию от правоохранительных органов, без нее свою деятельность они осуществлять не могут. «Подразделениями Госавтоинспекции в 2021 году выдано 764 заключения о соответствии учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств. В 2022 году выдано 672 таких заключения», – сообщили в ведомстве.

По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», за последние два года число автошкол в России уменьшилось на 15% – с 7 тысяч до 5,96 тысячи. Особенно много автошкол закрылось с начала 2022 года. С рынка уходят в первую очередь небольшие и несетевые организации.

По словам экспертов, на отрасль сильно повлияли антироссийские санкции, уход иностранных автоконцернов, повышение цен на машины и комплектующие. Все это привело к тому, что автошколам приходится буквально выживать. Автошкола – это самоокупаемый бизнес, финансирование извне отсутствует.

Помимо этого, стоимость аренды помещений поднялась на 30%, а обслуживание машин – почти на 40%. Логичный выход из ситуации – повышение цен на услуги, но сделать это непросто. Стоимость обучения на категорию «В» составляет 45 тысяч рублей, а для комфортной работы, школы должны поднять цену до 60 тысяч рублей.

Еще одной проблемой для автошкол стал отток учеников, указали в Национальном союзе ассоциаций автошкол. Наблюдается тенденция к сокращению потребности в обучении. Желающих получить права стало меньше – многие сейчас отказались от покупки машины из-за роста цен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»