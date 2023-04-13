Список облагаемых налогом на роскошь авто увеличился на 100 позиций

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список автомобилей, владельцам которых придется платить транспортный налог с повышающим коэффициентом – так называемый «налог на роскошь». По сравнению с прошлым годом, перечень увеличился на 100 позиций.

В список включены 449 моделей: 275 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 174 модели дороже 15 млн рублей.

«Для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад», – поясняет ФНС.

Владельцы получат налоговые уведомления за 2023 год осенью следующего года.

В прошлом году в перечень «роскошных» входили 345 автомобилей.

Москва, Зоя Осколкова

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