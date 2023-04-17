Минтранс ожидает подорожания авиабилетов по России на 15-30%

Стоимость авиабилетов в летнем сезоне может подняться на 15-30%. Об этом заявил замглавы Минтранса России Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года. Чиновник связал это с отсутствием решения властей по субсидированию внутренних авиаперевозок.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%», – сказал замминистра (цитата по «Прайм»). Он допустил сокращение количества рейсов.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин, в свою очередь, заявил, что снижение объема государственных субсидий для авиаперевозчиков уже привело к сокращению числа рейсов.

«Снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10612 рейсов, из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы», – уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением рассмотреть продление субсидии авиаперевозчикам на предстоящий летний сезон в размере 100 млрд рублей. По мнению АЭВТ, такая мера позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на 2023 год – более 100 млн человек.

В Минтрансе и Минфине меж тем заявили, что рассматривают вариант сохранения господдержки в рамках внутренних перевозок на летний сезон, сообщал «Комммерсантъ».

Москва, Наталья Петрова

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