Только 40% такси в России застрахованы по правилам

Большая часть российских таксистов скрывает реальную цель использования автомобиля при заключении договора обязательного страхования. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«В 2022 году договоры ОСАГО были заключены с 170 тысяч такси. При этом по различным оценкам – например, по данным Аналитического центра при правительстве РФ за 2021 год – в РФ насчитывается около 400 тысяч автомобилей такси», – сообщается на сайте РСА.

Водители такси становятся виновниками трети всех страховых случаев по ОСАГО. В перестраховочный пул по ОСАГО, куда передаются наиболее убыточные сегменты рынка обязательной «автогражданки», было передано 80% всех заключенных с таксистами договоров.

«Данные статистики говорят о высокой убыточности сегмента такси, о том, что он недотарифицирован и недостаточно контролируется, – сказал Уфимцев. – Высокая рисковость сегмента такси – это проблема, которую необходимо решать, в первую очередь, при помощи контроля за обучением и состоянием водителей такси. Текущая ситуация не только приносит убытки страховщикам, но и опасна для других участников дорожного движения и пассажиров такси».

Москва, Зоя Осколкова

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