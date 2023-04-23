В экзамен на водительские права включены вопросы об электросамокатах

Министерство внутренних дел России внесло вопросы о правилах использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в билеты для теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств, передает ТАСС со ссылкой на разъяснения пресс-центра ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В МВД пояснили, что корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года. «Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца») и другие», – уточнили в пресс-центре ведомства.

Как отметили в МВД, изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

Москва, Светлана Антонова

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