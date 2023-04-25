СМИ: траты Канады на авиатопливо выросли на 40% после закрытия неба над Россией

Авиакомпании Канады вынуждены тратить на топливо на 41% больше в связи с закрытием неба над Россией. Перелеты удлинились на несколько часов, а билеты – подорожали, сообщил портал CTV News.

Канадские перевозчики летали в Азию над восточной частью России, но теперь им приходится облетать российскую территорию по дуге через Арктику. На это требуется больше топлива, большая оплата для экипажей, поскольку перелеты стали дольше. Поэтому пришлось поднимать цены на билеты, что не обрадовало пассажиров на фоне высокой инфляции.

«Это определенно нехорошо для авиакомпаний США и Канады. Это определенно проблема», – сказала авиационный аналитик TD Cowen Хелан Беккер.

При нынешней цене на авиакеросин затраты на топливо для канадских перевозчиков выросли на 41%. В компании Cirium подсчитали, что с января 2019 года по январь 2023 года Air Canada подняла цены на полет из Ванкувера в Гонконг на 41%, из Торонто в Дели – на 47%.

Европейские авиакомпании заявили о «несправедливом преимуществе» китайских авиаперевозчиков перед ними из-за права летать над Россией. Европейцы вынуждены летать более длительными маршрутами в Азию, чтобы избежать полетов над Россией, которая закрыла небо в ответ на аналогичное решение Запада для российских перевозчиков.

Оттава, Наталья Рязанова

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