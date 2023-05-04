Авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения господдержки

Авиакомпании начали отменять перелеты по России из-за сокращения государственной поддержки. В этом году субсидирование программы выполнения региональных рейсов в обход Москвы урезали на 1,5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей. В 2022-м на программу изначально также выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели.

В 2023 году Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, что вылилось в урезание размера программы по постановлению № 1242 на 17%. «Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями. При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны – началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет», – рассказал источник в отрасли.

Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки. Больше всего отмененных перелетов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Москва, Зоя Осколкова

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