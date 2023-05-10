Страховщики рассказали, автовладельцам в каких городах чаще всего угрожают вандалы

Страховщики назвали города, в которых автомобили чаще подвергаются нападению вандалов, а также рассказали о самых распространенных повреждениях в таких случаях. Об этом пишут «Известия».

Абсолютные лидеры по числу вандальных происшествий с автомобилями – Москва и Московская область. На столичный регион приходятся 36% всех подобных преступлений по стране.

Затем идут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Кроме того, из-за действий злоумышленников страдают водители на Кубани, в Ростовской, Воронежской и Тверской областях.

«Наиболее популярным «развлечением» у вандалов считается разбить стекло – 66% всех случаев. Зачастую это правонарушение сопровождается мелкой кражей автомобильной техники – магнитол и видеорегистраторов. Под иные страховые случаи попадают проколы колес, вмятины на кузове в результате ударов, а также царапины», – отмечают страховщики.

Чаще всего нападению подвергаются автомобили марки Toyota – 9% от общего числа происшествий, корейские Kia (14%), Hyundai (12%) и машины немецкого концерна Volkswagen (7%).

Москва, Зоя Осколкова

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