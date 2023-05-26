В России подешевели новые шины, но подорожали подержанные

Цены на автомобильные шины в России в марте-мае снизились на 9% в годовом выражении. Бывшие в употреблении шины подорожали на 21%, следует из данных автосайта «Дром».

Спрос после нескольких месяцев роста достиг равновесия, и стоимость новых шин немного снизилась. Новые покрышки упали в цене на 9% в Москве и Владивостоке, на 11% в Новосибирске, на 12,5% в Екатеринбурге. При этом, стоимость некоторых видов новых шин в феврале-марте подскочила на 71%.

Заметнее всего сдали в стоимости новые шины китайского бренда Triangle (-21%). Покрышки брендов Nokian, Bridgestone и Nexen подешевели на 6-7%.

Цены на подержанные шины, наоборот, выросли. Рост в разных регионах отличался: в Москве подорожание составило 4%, во Владивостоке – 11%, в Екатеринбурге – 14%, в Новосибирске – 15%, приводит данные «Вести.ру».

Москва, Наталья Рязанова

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