Аэропорт Кемерова временно закрыли: обнаружены дефекты взлетно-посадочной полосы

Международный аэропорт Кемерова имени А.А. Леонова временно закрыт из-за дефектов взлетно-посадочной полосы, возникших вследствие погодных условий, что было выявлено в результате проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сегодня рейс авиакомпании Сочи-Кемерово совершил посадку в Новосибирске. Запланированный на сегодня рейс авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в Кемерово задерживается до 5 июня.

В транспортной прокуратуре добавили, что сотрудники проводят проверку «исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в аэропорту Кемерово».

Согласно данным онлайн-табло, отменены рейсы в Сочи, Красноярск, Новосибирск и Казань, а также в Кемерово из Новосибирска и Красноярска.

Кемерово, Светлана Антонова

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