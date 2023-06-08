В России предложили запретить автомобильные номера без триколора

В России предложили сделать обязательным размещение флага на автомобильных номерных знаках всех типов. Обращение поступило на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

В настоящее время флаг на номерных знаках является чуть ли не дополнительной «опцией», а номера без триколора не противоречат ГОСТу и абсолютно легальны, пишет в письме доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев. В результате растет количество автомобильных номеров без государственного флага страны.

При регистрации авто в ГИБДД владелец получает номера с триколором, но изготавливать дубликаты без флага имеют право частные конторы с соответствующими разрешающими документами от МВД России. Такое положение, по мнению автора инициативы, не способствует росту уважения россиян и иностранных граждан к российскому государству и его символам, передает RT.

«В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа», – говорится в обращении.

Москва, Зоя Осколкова

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