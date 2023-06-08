Средний возраст автомобилей в России составляет 14 лет

За последний год средний возраст автомобилей в России вырос и составляет 14 лет. Об этом сообщили специалисты портала Drom.ru.

По данным аналитиков, самые старые модели – это Toyota Corolla, Lada 2107 и Lada Niva. Наименее подержанные – Lada Granta, Kia Sportage, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Так средний возраст Lada Granta составляет три года, затем идет Kia Sportage – шесть лет.

На самых старых автомобилях ездят жители Сибири и Дальнего Востока. На Камчатке средний возраст машины составляет 19 лет, в Еврейской автономной области, в Бурятии и Алтайском крае – 18 лет, в Республике Алтай – 20 лет.

Самый молодой автопарк представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Ставрополье. Там автолюбители владеют автомобилей в среднем от 8 до 10 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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