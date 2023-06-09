В России выросло число аварий с пострадавшими и погибшими

В России за последние пять месяцев выросло число ДТП с пострадавшими и погибшими. Об этом сообщается в публикации, посвященной началу социальной кампании «Продвижение безопасности».

«В январе-мае 2023 года количество ДТП с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,2%. Произошло 44 477 аварий, в которых погибло 4639 человек. Это на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранение получили 56 241 человек (+4,9%)», – говорится в сообщении.

В целом в России за прошлый год произошло 126 тысяч аварий, что на 5% ниже уровня 2021 года, пишет «Газета.Ru». Однако почти половина российских регионов не смогли достичь плановых показателей по снижению смертности в ДТП.

Москва, Зоя Осколкова

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