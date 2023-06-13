В России растет число нелегальных автозаправок

Национальный автомобильный союз предупредил о росте числа нелегальных АЗС в России. Об этом сообщается в письме, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает РИА «Новости».

С 2020 году в стране ограничено количество проверок предпринимателей, напомнили в НАС. В результате число проверочных мероприятий снизилось почти втрое, а в 2023 году, по заявлению главы Росстандарта, проверки проводятся только в отдельных регионах по предписаниям Генпрокуратуры.

«Сложившаяся ситуация приводит к тому, что, по данным участников рынка и по обращениям автомобилистов в Национальный автомобильный союз, на заправках массово появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Появляются нелегальные заправки, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом топлива», – говорится в письме.

Безопасность на таких АЗС остается под вопросом, что может привести к массовым проблемам автовладельцев из-за некачественного топлива, потерям из-за недолива и аварийным ситуациям. Автомобильный союз просит правительство рассмотреть возможность вернуть и расширить полномочия госорганов, проводящих проверки на АЗС.

Москва, Зоя Осколкова

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