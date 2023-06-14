В России могут снять запреты на полеты агродронов

Беспилотники, которые применяют сельхозпроизводители и полеты которых запрещены во многих регионах России, разрешат использовать на высоте до 150 метров. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, такой вариант уже обсуждается с Министерством транспорта.

«Здесь дискуссия ведется с Минтрансом – высота полетов агродронов не больше 150 метров», – рассказала Абрамченко в интервью РИА «Новости».

Вице-премьер отметила, что если с Минтрансом удастся договориться, использование БПЛА будет продолжено.

«Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение», – резюмировала Абрамченко.

В десятках российских регионов в настоящее время действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Эта мера продиктована вопросом обеспечения безопасности населения и объектов критической инфраструктуры. Исключение составляют те дроны, которые используют по решению правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций.

Москва, Наталья Петрова

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