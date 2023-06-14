Автосервисы в России столкнулись с дефицитом запчастей для китайских машин

Российские автосервисы испытывают недостаток деталей для новых китайских автомобилей. Некоторых комплектующих нет вовсе, а имеющиеся могут не подойти, так как производители не всегда сообщают об изменениях в конструкции. Об этом рассказали сами представители отрасли.

«Большой поток китайских автомобилей в Россию существенно усложняет задачу подготовки комплектующих. Нового «китайца» обслужить нечем», – рассказали «Известиям» в Союзе автосервисов.

Сейчас склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50-60% от необходимого объема. Речь идет о марках, которые давно представлены на российском рынке – Chery, Haval, Great Wall.

Что касается брендов, которые появились в России недавно, то для них запас комплектующих обеспечен лишь на треть от необходимого объема. К «молодым» можно отнести Jetour, Dongfeng, Tank, массовые поставки которых начались только в этом году.

Кроме того, есть еще одна проблема ремонта китайских автомобилей: их производители часто меняют комплектации без предупреждения, поэтому ранее закупленные детали могут не подходить для новых машин. Для китайских авто нет каталогов, нет мануалов, точной технической информации, какая деталь стоит на том или ином автомобиле, модели, марке. Поскольку на сборочный конвейер в Китае могут поставляться не просто разные запчасти по брендам, но и просто физически разные запчасти.

По прогнозам экспертов, скорость и объемы доставки китайских комплектующих и цены на них вряд ли нормализуются раньше, чем через три года.

Москва, Зоя Осколкова

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