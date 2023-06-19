В России подорожает проезд по платным трассам

В 2023 году предстоит повышение тарифов платы за проезд по платным дорогам. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в июле. Об этом сообщили в «Автодоре».

По словам зампредседателя правления компании Константина Макиева, повышение будет точечным. «На подавляющем количестве участков тарифы не изменятся, так как вводятся новые участки в этом году. Это коснется в основном новых автомобильных дорог. <…> Но существенных изменений не ожидается в рамках текущей тарифной политики», – цитирует Макиева ТАСС.

В настоящее время в России насчитывается две тысячи километров платных участков, количество тарифных планов достигает 50.

«Естественно, мы постоянно, так как все проекты должны быть окупаемыми, следим за транспортными потоками, которые идут по нашей сети. Сейчас открылось несколько участков – это обход Краснодара, обход Аксая, и в сентябре планируется запуск автомобильной дороги М-12 до Арзамаса. Естественно, с учетом того, что все транспортные потоки изменяются в связи с вводом новых участков, возможно, где-то будут уточнены тарифы», – отметил представитель «Автодора».

Москва, Зоя Осколкова

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