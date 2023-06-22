Мосты в Херсонской области будут охранять круглосуточно

В Херсонской области мосты и важные инфраструктурные объекты возьмут под круглосуточную охрану. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Обязательно все дороги и мосты возьмутся под военный контроль, будут установлены специально обученные люди, которые круглосуточно будут охранять мосты и опасные в случае разрушения для жизни и жизнедеятельности людей объекты», – заявил Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».

Руководитель области добавил, что все дороги и мосты региона будут отремонтированы. Дорожные работы начаты, уточнил он.

Как сообщал «Новый День», украинские войска ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие. Сообщение между Крымом и Херсонской областью сейчас идет через город Армянск. По предварительной оценке, при атаке применялись британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, сообщил Сальдо.

Геническ, Наталья Петрова

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