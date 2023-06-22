ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту в Крыму

Украина атаковала север Крымского полуострова. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», инцидент произошел недалеко от пункта пропуска «Джанкой».

«Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет, – заявил он. – На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Водители добавляют: пока все автомобили направляют через Крымский мост или Армянск.

«Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора, – уточнил советник главы РК Олег Крючков. – Пока идет обследование конструкций Чонгарского моста просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через город Армянск».

Симферополь, Олег Яковенко

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