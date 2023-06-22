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Четверг, 22 июня 2023, 12:35 мск

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В Киеве после удара по Чонгарскому мосту пообещали продолжить атаки на Крым

Фото: ГУР МО Украины

На Украине прокомментировали ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Представитель Главное управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов назвал атаку «планомерной работой» сил безопасности, обороны и пообещал продолжение ударов по Крыму.

«Если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно... Сейчас идет работа, и она будет продолжена, это планомерная работа. Продолжение следует», – цитируют представителя ГУР украинские СМИ.

Как сообщал «Новый День», украинские войска ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма, соединяющему полуостров с Херсонской областью. По предварительным данным, при атаке применялись британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие.

В Крыму заявили, что повреждение Чонгарского моста «не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора». Для поездок в Херсонскую и Запорожскую области власти полуострова рекомендовали выбирать маршрут через город Армянск.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь заявил, что движение по поврежденному мосту будет восстановлено через несколько дней.

Напомним, 20 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу пригрозил Украине незамедлительными ударами по центрам принятия решений в случае нанесения ВСУ ударов по российской территории, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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