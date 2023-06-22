В Киеве после удара по Чонгарскому мосту пообещали продолжить атаки на Крым

На Украине прокомментировали ракетный удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Представитель Главное управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов назвал атаку «планомерной работой» сил безопасности, обороны и пообещал продолжение ударов по Крыму.

«Если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно... Сейчас идет работа, и она будет продолжена, это планомерная работа. Продолжение следует», – цитируют представителя ГУР украинские СМИ.

Как сообщал «Новый День», украинские войска ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма, соединяющему полуостров с Херсонской областью. По предварительным данным, при атаке применялись британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие.

В Крыму заявили, что повреждение Чонгарского моста «не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора». Для поездок в Херсонскую и Запорожскую области власти полуострова рекомендовали выбирать маршрут через город Армянск.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь заявил, что движение по поврежденному мосту будет восстановлено через несколько дней.

Напомним, 20 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу пригрозил Украине незамедлительными ударами по центрам принятия решений в случае нанесения ВСУ ударов по российской территории, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow.

Киев, Наталья Петрова

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