Власти Херсонщины назвали сроки восстановления движения по Чонгарскому мосту

На устранение повреждений, полученных при ракетном обстреле ВСУ Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, потребуется несколько дней. Такое мнение выразил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, помогут в восстановлении моста строители из других российских регионов.

«Сюда уже направлены из России, из Ростовской области специалисты, строители… Уже через часов пять здесь будут строители, которые определят степень разрушения и что нужно, чтобы быстрее сделать. Я уже сам, как специалист инженер-строитель, вижу, что здесь через несколько дней восстановлено будет движение привычное», – сказал Сальдо журналистам.

Как сообщал «Новый День», украинские войска ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. По предварительным данным, при атаке применялись британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Пострадавших нет. Повреждено дорожное покрытие.

В Крыму заявили, что повреждение Чонгарского моста «не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора». Для поездок в Херсонскую и Запорожскую области власти полуострова рекомендовали выбирать маршрут через город Армянск.

Геническ, Наталья Петрова

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