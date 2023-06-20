Шойгу предостерег Украину от ударов ракетами HIMARS и Storm Shadow по Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинское военное командование планирует нанести удары по российской территории, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Такое заявление прозвучало на заседании коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что такой информацией располагает российская сторона, и предостерег Киев от ракетных ударов по территории РФ. Если ВСУ все же пойдут на это, то Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине, предупредил Шойгу.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины», – сказал министр обороны РФ (цитата по сообщению в телеграм-канале Минобороны РФ).

Шойгу также сообщил, что украинская армия продолжает попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Для этого, по его словам, привлекаются «большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО».

Как отметил глава Минобороны, с 4 июня украинские войска предприняли 263 атаки российских позиций. Все они были отбиты «благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений», – подчеркнул Шойгу.

Москва, Наталья Петрова

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