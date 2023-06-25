Ограничение движения по трассе М-4 «Дон» сохраняется

Ограничение движения автомобилей по федеральной трассе М-4 «Дон» все еще сохраняется. Об этом сообщает «Автодор».

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях», – говорится в сообщении.

Проезжающие в этих районах автомобилисты делятся видео с места событий. На кадрах видны длинные колонны грузовиков, а также заграждения, перекрывающие трассу. Полицейские уведомляют водителей о возможных путях объезда.

Тем временем, на дорогах Краснодарского края сняты все ограничения. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ. При этом там предупредили о возможных трудностях с проездом в Ростовской области.

«В связи с затруднениями в движении на участке автодороги М-4 «Дон» на территории Ростовской области водителям целесообразно в ближайшее время воздержаться от поездок в данном направлении», – уточнили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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