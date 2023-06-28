В РФ хотят установить максимальную наценку на российские автомобили

В России предложено ограничить наценку на автомобили российской сборки 15%. С такой инициативой к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратился Национальный союз защиты прав потребителей, сообщают «Известия».

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в первом квартале 2023 года средняя цена нового автомобиля в России увеличилась на 11%, в прошлом году – на 20%. В Национальном союзе защиты прав потребителей объяснили изменение стоимости искусственным завышением цен на автомашины дилерами. Там считают, что предельные цены на российские автомобили позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров», – заявил глава союза Павел Шапкин. Он привел в пример аналогичный механизм, который используются на российском табачном рынке. Так, в Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет.

В начале июня начались продажи автомобиля Lada Vesta NG. АвтоВАЗ рекомендовал установить стоимость автомобиля на уровне 1,2 млн руб. Однако, как писали СМИ, некоторые дилеры установили цены, превышающие 2 млн руб. В ответ АвтоВАЗ остановил отгрузки в три московских дилерских центра и начал проверку.

С подобными завышениями со стороны автодилеров производители уже сталкивались. В начале июня начались продажи автомобиля Lada Vesta N. «АвтоВАЗ» рекомендовал продавать автомобиль в комплектации Comfort на уровне 1,2 млн рублей, но некоторые участники рынка предлагали машину более чем за 2 млн рублей, сообщали СМИ. Дилеры поясняли, что цена выросла из-за дефицита машин на рынке и установки дополнительного оборудования. «АвтоВАЗ» тогда остановил отгрузки в три дилерских центра в Москве и организовал проверки по факту завышения цен в нарушение условий дилерского договора. Глава компании Максим Соколов счел неприемлемым установление автосалонами более высокой, чем рекомендованной производителем, стоимости новой модели.

Надо отметить, что против инициативы выступил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. По его мнению, стоимость автомобилей должна определяться рынком.

В Федеральной антимонопольной службе в свою очередь заявили, что возможное установление максимальной стоимости перепродажи автомобилей не противоречит принципам антимонопольного законодательства. Меж тем, в Минпромторге заявили о поддержке инициатив, направленных «на соблюдение ответственной ценовой политики представителями отрасли». Там упомянули об «АвтоВАЗе», который ведет работу с фактами завышения рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada.

Москва, Наталья Петрова

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