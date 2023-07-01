Очередь из автомобилей на Крымский мост достигла 9 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края растянулась почти на 9 км. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Отмечается, что администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто застрял в пробке. На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Водителям рекомендуют при планировании поездок в Крым «учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок», – говорится в сообщении.

Ранее в крымском минтрансе сообщили, что сегодня, 1 июля, очередь на мост составила 5 км, время ожидания досмотра превысило 2 часа. Автомобилистов попросили заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы процедура досмотра проходила быстро и комфортно.

Краснодар, Наталья Петрова

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