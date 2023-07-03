Очередь машин у Крымского моста выросла до 13 километров

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла почти 13 километров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что волонтеры и сотрудники местной администрации раздают воду водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки раздали более 5 тонн воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты, говорится в сообщении.
Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок.
Ранее Минтранс Крыма сообщал, что, по состоянию на 9 часов утра, длина затора со стороны Краснодарского края составляла 8 км, время ожидания до 4 часов.
Краснодар, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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