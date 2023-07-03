Автомобилисты проводят часы в очереди на Крымский мост

Несмотря на обещание властей, справиться с пробками на въездах на Крымский мост не удается.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные, согласно официальным данным, длина затора со стороны Краснодарского края достигала 8 км, а время ожидания – 5 часов. Представители Ассоциации грузоперевозчиков Крыма в воскресенье вечером заявили: «Замеряли от начала досмотра и до конца пробки её длину, вышло чуть более 11 км».
Сегодня Минтранс РК сообщил: «Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым по состоянию на 07:00 – пробка 8 км, время ожидания до 5 часов.
Маршрут через Крымский мост Республика Крым – Краснодарский край по состоянию на 07:00 – пробка 0,5 км. Время ожидания 40 минут».
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube