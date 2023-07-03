Автомобилисты проводят часы в очереди на Крымский мост

Несмотря на обещание властей, справиться с пробками на въездах на Крымский мост не удается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные, согласно официальным данным, длина затора со стороны Краснодарского края достигала 8 км, а время ожидания – 5 часов. Представители Ассоциации грузоперевозчиков Крыма в воскресенье вечером заявили: «Замеряли от начала досмотра и до конца пробки её длину, вышло чуть более 11 км».

Сегодня Минтранс РК сообщил: «Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым по состоянию на 07:00 – пробка 8 км, время ожидания до 5 часов.

Маршрут через Крымский мост Республика Крым – Краснодарский край по состоянию на 07:00 – пробка 0,5 км. Время ожидания 40 минут».

Симферополь, Лиана Макоба

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